Cierran por falta de presupuesto fiscalías de Perú que trataban abusos a menores indígenas

Esta semana, varios medios locales destacaron que la Junta de Fiscales Supremos ordenó la desactivación de fiscalías y unidades médico-legales en Condorcanqui, donde en 2024 se hicieron públicos cientos de abusos sexuales contra niños de los pueblos indígenas awajún y wampis, muchos de ellos presuntamente cometidos por profesores en escuelas.

"Las medidas adoptadas por la Junta de Fiscales Supremos, entre ellas, el cese de las labores de una parte del personal que prestaba servicios en las fiscalías y unidades médico legales implementadas de manera temporal, se sustentan en las disposiciones legales y en la disponibilidad presupuestal vigente", indicó el Ministerio Público ante la polémica.

Detalló que la decisión responde a que dichas fiscalías y unidades fueron creadas bajo un decreto de urgencia emitido el 9 de mayo de 2025, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre del mismo año, y a la fecha, el Poder Ejecutivo no ha emitido una nueva asignación presupuestal para el funcionamiento de las referidas sedes.

Por lo que, al no haberse previsto la disponibilidad de recursos para la continuidad de los servicios especializados "se efectuó el cese de dicha medida extraordinaria".

Agregó que, a pesar de la decisión, "se ha procurado no afectar la prestación de los servicios fiscales para los ciudadanos de dicha zona, mientras se continúa realizando las gestiones correspondientes para contar con los recursos necesarios que permitan fortalecer el subsistema en la zona".

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) señaló que esta medida “profundiza la exclusión histórica” y es “inaceptable”. “Desactivar estas fiscalías deja sin protección a niñas indígenas y favorece la impunidad en un territorio con altísimos índices de violencia”, sostuvo.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado en el que sostuvo que el Programa Nacional Warmi Ñan está fortaleciendo los servicios de atención integral, las acciones preventivas y el acompañamiento a víctimas, con enfoque intercultural y respeto a los derechos de los pueblos awajún y wampis.

"En la actualidad, el Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui ha ampliado la atención a 24 horas, los 7 días de la semana. También contamos con intérpretes y un mayor número de profesionales para una atención oportuna", añadió el ministerio.

Del mismo modo, tras la revelación del cierre de unidades fiscales, el Poder Judicial ratificó "su firme compromiso para sancionar de manera ejemplar, y con todo el rigor de la ley, los delitos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes awajún y wampis, en Condorcanqui".

Añadió que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial inauguró en la zona diez órganos jurisdiccionales correspondientes al Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.