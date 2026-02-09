Ciudad de mayoría kurda en Siria sigue bajo asedio pese al alto el fuego, según coalición

"Durante más de tres semanas, la ciudad de Kobani ha estado bajo un sofocante asedio dirigido contra más de medio millón de personas, incluidos sus habitantes originales y personas desplazadas que buscaron refugio allí", dijo en un comunicado la coalición Consejo de Siria Democrática (CSD).

La agrupación, considerada la rama política de la alianza armada liderada por los kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alertó de que el cerco ha causado un grave deterioro de la situación humanitaria, ya que ha estado acompañado del corte de servicios básicos como agua y electricidad.

En paralelo, también ha parado la entrada de suministros médicos, combustible o alimentos, según la nota.

"La continuación de esta trágica situación ha comenzado a poner en grave peligro las vidas de los civiles, especialmente de los niños, enfermos y necesitados, debido a la escasez de comida, leche para bebés y suministros médicos básicos en momentos en que los centro sanitarios se están quedando sin medicinas y materiales", advirtió el CSD.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La coalición de grupos políticos y organizaciones, que calificó el asedio de "crimen de guerra", agregó que la mayoría de comercios locales permanecen cerrados tras haber agotado sus existencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kobani, en la frontera con Turquía y alejada de la franja de territorio más nororiental donde se concentraba el grueso del territorio en manos de las FSD, fue asediada por las tropas gubernamentales sirias durante el transcurso de los enfrentamientos surgidos el mes pasado entre las partes.

Desde que Damasco y las FSD anunciaran el 30 de enero un acuerdo sólido para la integración de las regiones en manos de los kurdosirios en las estructuras estatales, las fuerzas sirias se han desplegado en diversas ciudades del noreste del país para tomar el control de las labores de seguridad.

Además de a otras localidades de menor tamaño e importancia, las tropas gubernamentales entraron la semana pasada a Al Hasakah, capital de la provincia homónima, y Qamishli, otra estratégica ciudad de mayoría kurda en la frontera con Turquía.

Sin embargo, las partes no anunciaron el despliegue de las fuerzas de Damasco en Kobani.