Coemlac, nueva red latinoamericana para gestionar emisiones de metano en sector energético

Según explicó durante la presentación del proyecto Gaston Siroit, director del Observatorio de Emisiones de Metano de América Latina y el Caribe (Oemlac), la comunidad de práctica contará con puntos focales de las carteras de energía, aliados estratégicos regionales, expertos en asuntos climáticos y energéticos, así como empresas del sector energético y de soluciones tecnológicas, además de representantes de la academia, centros de investigación y pensamiento e iniciativas de la sociedad civil.

"La Coemlac busca construir soluciones a partir del conocimiento colectivo. Es un espacio técnico, colaborativo y estratégico para avanzar en la transparencia y mitigación del metano en nuestra región", detalló Siroit.

El directivo detalló que la plataforma permitirá a sus miembros participar en foros especializados, sesiones técnicas en vivo y convocatorias de iniciativas, además de compartir estudios de caso, investigaciones y experiencias prácticas. Hasta el momento, 170 iniciativas ya se han registrado en la comunidad, según se informó en el acto.

Los ejes temáticos sobre los que trabajará la red incluyen la gobernanza para la gestión del metano, la innovación tecnológica, el financiamiento para la gestión del gas y la transparencia climática, con el objetivo de apoyar tanto a los sectores públicos como privados.

Siroit adelantó, además, que la III Cumbre regional del Metano se celebrará los días 20 y 21 de mayo en Brasil.

La Coemlac cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como el Global Methane Hub, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Clean Air Task Force, la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de California en Los Ángeles, entre otros, que acompañarán los procesos de implementación en la región.