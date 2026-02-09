Concluyen las labores de rescate en edificio derrumbado en Líbano con 14 muertos

"Las operaciones en terreno resultaron en el rescate de ocho ciudadanos con vida, así como en la recuperación de los cuerpos de 14 víctimas de debajo de los escombros, después de que se hallara el cadáver del ciudadano que aún permanecía desaparecido", informó la Defensa Civil libanesa en un comunicado.

Según la nota, sus efectivos pudieron encontrar con vida en las últimas horas a un hombre y a una mujer, los últimos supervivientes y quienes fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir tratamiento.

Con ello, la Dirección General de la organización anunció el final del operativo de búsqueda, que llevaba en marcha desde primera hora de la tarde del domingo en el barrio de Bab al Tabane, uno de los más pobres de la ciudad costera.

Este es el segundo derrumbe mortal en Trípoli en las últimas dos semanas, después de que otro incidente ocurrido a finales de enero en medio de una intensificación de las lluvias ya volviera a poner la atención sobre la gran cantidad de inmuebles en mal estado que se esparcen por la localidad, la segunda más populosa en Líbano.

El domingo por la tarde, un grupo de vecinos atacó las viviendas de algunos políticos y responsables de la ciudad para protestar por el nuevo derrumbe, según imágenes difundidas por medios locales.

Amnistía Internacional (AI) ya había denunciado en febrero de 2024 que miles de personas vivían en edificios inseguros en Trípoli debido a "la indiferencia del Gobierno", pese a los terremotos que un año antes asolaron amplias zonas de Siria y Turquía, y dañaron edificios en el Líbano.

Según una encuesta realizada en 2022 citada en el informe de AI, al menos 236 edificios estaban entonces en riesgo de derrumbe en la urbe, mientras que en agosto de 2023 el municipio afirmó haber identificado entre 800 y 1.000 edificios en riesgo.