Condenan en Ecuador a 34 años de cárcel a dos hombres detenidos con 425 kilos de cocaína

Los hombres, identificados como Patricio Alexander C. y Richard Romario R., fueron interceptados por la Policía el 4 de febrero de 2025 cuando circulaban por una vía secundaria de Arenillas, perteneciente a la provincia sureña de El Oro.

Los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron unos compartimentos ocultos que no formaban parte de su estructura original. Fue ahí donde encontraron 426 paquetes envueltos con cinta de embalaje.

Las pesquisas confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso de 425 kilos, por lo que los hombres fueron entregados a las autoridades judiciales.

La Fiscalía señaló que la droga tendría un valor aproximado de 800.000 dólares dentro del mercado ilícito en Ecuador y que en el exterior superaría los 17 millones de dólares.

Otro hombre que estaba acusado como coautor en este caso, por estar presuntamente vinculado a la adquisición del vehículo utilizado para el transporte de la droga, fue declarado inocente, una decisión que la Fiscalía anunció que apelará, al considerar que se demostró su participación en el delito.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.