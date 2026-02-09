Decomisan en Puerto Rico alijo con 358 kilos de cocaína valorados en 5 millones de dólares

Según detallaron los guardacostas en un comunicado de prensa, el pasado 28 de enero, el Centro de Comando de San Juan recibió a las 05:48 (09:48 GMT) una alerta radial de un remolcador que traía consigo la barcaza San Juan-JaxBridge a un antiguo puerto militar en el muelle de San Juan.

Uno de los tripulantes del remolcador indicó a los guardacostas que alguien de otro remolcador asistente había descargado unos fardos que desconocía qué contenían.

Ante ello, los guardacostas alertaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en San Juan, y a las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico para unirse al operativo.

Los guardacostas, de igual manera, emitieron una advertencia de urgencia marítima a las naves operando en la zona, pues se informó que una persona que viajaba en la embarcación sospechosa había saltado al mar junto con el contrabando sospechoso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tiempo después, una de las embarcaciones de la Guardia Costera en San Juan avistó y detuvo a una persona junto con los diez fardos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al regresar a puerto seguro, varios guardacostas y oficiales del CBP completaron la verificación del remolcador sin encontrar más contrabando.

El detenido, cuya identidad no se reveló, y el cargamento fueron entregados a oficiales de Seguridad Nacional en la isla, en San Juan.