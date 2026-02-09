Demoras y cancelaciones en primer día de huelga ferroviaria en España

Los tres sindicatos mayoritarios del sector ferroviario -Comisiones Obreras (CCOO), UGT y Semaf- y otros minoritarios mantienen de momento su convocatoria de una huelga hasta el miércoles para exigir un cambio de modelo ferroviario y mayor seguridad tras los accidentes del pasado mes de enero, que causaron 46 muertos en Andalucía y uno en Barcelona.

Según los primeros datos aportados por la empresa ferroviaria española Renfe, el seguimiento medio de la huelga en el grupo fue de un 11 %.

Por su parte, Semaf, sindicato específico de maquinistas, cifró en el 100 % el seguimiento de la huelga ferroviaria y CCOO calculó que entre un 60 y un 70 % de los trabajadores que no tienen que cubrir ninguno de los servicios mínimos están siguiendo la huelga.

El Ministerio de Transportes fijó unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia; del 65 %, en media, y del 21 %, en mercancías.

Además, se cancelaron cientos de trenes entre este lunes y el miércoles 11 de febrero y se redujeron la frecuencia de las circulaciones en Cercanías.

Sólo Renfe canceló 272 trenes de alta velocidad y larga distancia, cifra que supera los 330 incluyendo a las operadoras privadas Ouigo e Iryo, y 683 de media distancia.

En las primeras horas del día, según Renfe, el servicio ferroviario está registrando cancelaciones y retrasos en toda la red, aunque se cumplieron el 80 % de los servicios mínimos comerciales.

Fuentes de Semaf indicaron que algunos trenes que están incluidos en esos servicios mínimos no salieron "por cuestiones de mala gestión en la organización de los trenes" y de los trabajadores "por parte de la empresa".

De las grandes capitales, en Madrid, en la estación Puerta de Atocha Almudena Grandes se registraron retrasos, cancelaciones y confusión entre los viajeros, que se quejaron de falta de información y cambios de última hora, lo que obligó a muchos a reprogramar viajes y asumir gastos adicionales.

La escasez de trenes que prestan servicio fue la tónica general en la mayoría de las estaciones de Cataluña. En la Estación de Sants, en Barcelona, la actividad es inferior a la habitual y muchos de los trenes anunciados desaparecen de las pantallas de información sin llegar a la estación, indicaron los viajeros.

Renfe habilitó cambios y anulaciones gratuitos para quienes decidan no viajar en estos días de huelga, al tiempo que varias organizaciones de consumidores advirtieron a los viajeros de que pueden reclamar "una compensación adicional", además de la devolución del importe del billete, en caso de que se cancelen sus trenes y tienen derecho, si lo necesitan, a comida, alojamiento o transporte alternativo.

Mientras, el Ministerio de Transportes y los sindicatos retomaron este lunes las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga, tras un fin de semana en el que tuvieron contactos "técnicos" y se produjeron avances, según indicaron los sindicatos a la entrada de la reunión.

Desde Transportes señalaron a EFE su "voluntad de diálogo" con los trabajadores del sector.

Esta protesta llega en un momento en que los servicios ferroviarios en España están muy afectados por diversas incidencias. Debido al accidente del 18 de enero en la línea de alta velocidad que une Madrid con la región de Andalucía, que causó 46 muertos, esta línea está suspendida.

A ello se une la crisis que sufren las líneas de cercanías de Barcelona y la media distancia en toda Cataluña, agravada por el fuerte temporal que sufre España desde hace semanas, que ha provocado varios corrimientos de tierras que afectan a las vías.