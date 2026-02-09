Desmantelan en Brasil una red de explotación infantil y detienen a un piloto de Latam

De acuerdo con el comunicado de las fuerzas de seguridad, los detenidos son el piloto, de 60 años, que fue arrestado dentro de una aeronave en el aeropuerto de Congonhas, y una mujer, de 55 años, que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años al piloto.

Según medios locales, se trata de Sérgio Antonio Lopes, piloto de la compañía aérea Latam, que fue detenido por agentes de seguridad cuando la aeronave ya estaba lista para volar con destino a Río de Janeiro.

En nota enviada a EFE, la aerolínea confirmó que "está al tanto" de lo ocurrido este lunes "durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900" que conecta São Paulo y Río de Janeiro, "en el que uno de sus tripulantes fue detenido por las autoridades policiales".

En tanto, adelantó que, además de abrir una investigación interna, la aerolínea se ha puesto a disposición de las autoridades, y que "el vuelo operó con normalidad, despegando y aterrizando a la hora prevista".

Según las investigaciones, que iniciaron en octubre de 2025, la estructura criminal presentaba una organización, con división de funciones, habitualidad y una actuación coordinada.

La organización es investigada por delitos de violación de vulnerable; favorecimiento de la prostitución y explotación sexual de menores y adolescentes; producción, almacenamiento y difusión de pornografía infantil; persecución reiterada; reclutamiento de menores; uso de documento falso y coacción.

En el operativo, en el que participaron 32 policías civiles y 14 patrullas, las autoridades no descartaron nuevas detenciones conforme avance el análisis de las pruebas digitales incautadas.