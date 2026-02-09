Díaz-Canel agradece la "solidaridad" de México por el envío de ayuda humanitaria

Dos barcos militares partieron de México este domingo dentro de los esfuerzos de la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, por apoyar a Cuba, asediada por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

México era uno de los principales proveedores de petróleo a la isla en 2025 aunque este año aún no ha concretado ningún envío. Sheinbaum explicó que, mientras mantiene abierta la vía diplomática con Washington para poder enviar crudo a Cuba, iba a enviar ayuda humanitaria a la isla.

"Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", escribió en redes sociales.

El embajador cubano en México, Eugenio Martínez, agregó por su parte que "esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba", en referencia a las nuevas medidas del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta", escribió en redes sociales Martínez.

El Gobierno cubano advirtió este domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes. El mensaje oficial de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba.

México también informó ayer del envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba como un símbolo de "solidaridad y ayuda humanitaria", en medio de las gestiones del país para retomar los envíos de petróleo pese a las sanciones anunciadas por Trump.

Según explicó la Cancillería mexicana, el envío está compuesto de 278 toneladas "alimentos de primera necesidad" y 536 tonaladas artículos de higiene personal. Tienen además pendientes de enviar "más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol".

Este apoyo "mantiene viva" la tradición solidaria de México con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

El envío de ayuda se da días después de que Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegurara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguiría enviando ayuda humanitaria.