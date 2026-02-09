Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firmarán en marzo el acuerdo de comercio, afirma ministro

"Va a haber una visita de alto nivel de autoridades y también de empresarios (de Emiratos Árabes Unidos) en marzo, y sería aquí en Ecuador la firma del acuerdo. Ya se cerró la negociación y toca la firma del acuerdo que sería en marzo", dijo el ministro en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Con este acuerdo, el 98 % de los productos ecuatorianos negociados accederá al mercado emiratí con acceso preferencial, y el 75 % de estos productos ingresará de manera inmediata con arancel cero, una vez que entre en vigor.

Serán más de 4.000 productos ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, los que quedarán cubiertos por el CEPA, según informó el Ministerio el pasado 4 de febrero, y también habrá un proceso de desgravación de hasta 10 años para el resto de exportaciones.

Jaramillo aseguró este lunes que este acuerdo beneficiará a productos tradicionales ecuatorianos como el banano, camarón (langostino), atún o flores, pero que representa "una mayor oportunidad para los productos no tradicionales".

"Emiratos es un mercado de 11 millones de personas, pero también es un 'hub' regional", añadió.

El ministro indicó que en Emiratos Árabes Unidos "hay un gran interés" por Ecuador y que catalogan al país "como la Suiza en América Latina".

"Ellos ven a Ecuador como una oportunidad dentro de su estrategia de seguridad alimentaria. Están interesados en invertir para poder producir cacao, arroz; también están interesados en la producción camaronera, atunera, en petróleo y gas, en minas", añadió.

Con este acuerdo, el Gobierno estima que las exportaciones ecuatorianas hacia este destino podrían alcanzar hasta 1.000 millones anuales al año 2030.

En diciembre pasado, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos también firmaron un acuerdo de inversiones que está en análisis de la Corte Constitucional ecuatoriana.