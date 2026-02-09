El brasileño BTG Pactual gana el récord de 3.060 millones de dólares en 2025, un 35 % más

El resultado vino impulsado por un récord de ingresos en todas las líneas de negocio para totalizar 33.039 millones de reales (6.350 millones de dólares), "a pesar del entorno de tasas de interés elevadas" en el país, señaló el balance financiero enviado al mercado.

En el cuarto trimestre, BTG Pactual ganó también un récord de 4.390 millones de reales (845 millones de dólares), lo que supone un 1,2 % más que en el tercer trimestre y un 40,5 % más que en el mismo periodo de 2024.

La rentabilidad anualizada sobre el patrimonio promedio (ROAE) se situó en el 26,9 % en 2025 frente al 23,1 % de 2024.

Según BTG, la cartera de crédito mantuvo "un crecimiento sólido" al avanzar un 18,3 %, hasta los 262.300 millones de reales (50.400 millones de dólares).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese incremento se apoyó en "una combinación diversificada de productos, distintos segmentos de clientes y geografías, además de la reducción continua del costo de fondeo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar del fuerte crecimiento en el período, la entidad financiera aseguró que mantuvo "spreads estables y una alta calidad de activos" de crédito.

El patrimonio neto del banco subió un 21,7 % anual y cerró el año en los 69.970 millones de reales (13.440 millones de dólares).

BTG destacó la expansión de su red de distribución en 2025 y su mayor presencia en el mercado internacional a través de adquisiciones "estratégicas", que incluyeron Julius Baer Brasil, Justa, JGP WM y HSBC Uruguay.

Además, en diciembre, obtuvo el aval de los órganos reguladores en Estados Unidos para la compra de MY Safra.