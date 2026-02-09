El C. de Europa pide investigar las amenazas a la periodista española Sarah Santaolalla

El organismo con sede en Estrasburgo se hizo eco de estas amenazas, que salieron a la luz el 17 de enero pasado, a través de su plataforma para la seguridad de los periodistas.

"Ha sido vandalizada la tumba de las Trece Rosas con amenazas de muerte hacia mí. No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Siento auténtico terror", manifestó aquel día la propia periodista, que colabora con los canales de televisión Cuatro, Antena 3 y RTVE.

El monumento rinde tributo en el cementerio de la Almudena a ese grupo de trece jóvenes, varias de ellas integrantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, que fueron fusiladas por la dictadura franquista en agosto de 1939, ya con la Guerra Civil española terminada.

Las amenazas aparecieron pintadas sobre el monumento en rojo, con el nombre de Santaolalla seguido del epitafio latino RIP.

El Consejo de Europa, en su alerta, recogió esas amenazas -que fueron condenadas públicamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros- y también recordó que el presidente de RTVE, José Pablo López, alertó en esas fechas de que Santaolalla "había sido seguida" desde la sede de la televisión pública a su casa "por el agitador de extrema derecha Vito Quiles".

"López describió el acoso como 'un plan cuidadosamente orquestado para intimidarla a ella y a todos los que se atreven a cuestionar la versión predominante de los hechos'", detalla el comunicado, que también precisa que Santaolalla ha presentado una denuncia policial contra Quiles por acoso, y que tenía la intención de presentar una denuncia adicional por las amenazas de muerte.

La alerta precisa que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha asegurado que investigará las amenazas y que el sindicato UGT de RTVE también ha hecho notar por su lado la "campaña" que sufre Santaolalla en las redes, "con todo tipo de comentarios sexistas, totalmente inaceptables en una democracia".

Otro factor que recoge la alerta es que ese mismo sindicato argumenta que la campaña de acoso contra ella se intensificó después de que una diputada de la Asamblea Regional de Madrid, Elisa Vigil, hiciera comentarios despectivos sobre Santaolalla en directo.

También añade que el sindicato UGT pidió a la dirección del ente público RTVE que denunciara el acoso de Quiles y apoyara a Santaolalla en los tribunales.

A la vista de estas circunstancias, la alerta explicita que las acciones que se esperan de España son una "ágil y rigurosa investigación" de las amenazas y el acoso a Santaolalla , que los responsables respondan ante la justicia y asegurar la seguridad de la periodista.