El Ejército israelí captura en el sur de Líbano a un alto rango de la Yihad Islámica

"En una operación nocturna en la zona del monte Dov, al sur del Líbano, fuerzas de la División 210 arrestaron a un terrorista de alto rango de la organización Yihad Islámica", aseguró un portavoz del Ejército en un comunicado.

Y añadió: "Siguiendo las indicaciones de inteligencia recopiladas en las últimas semanas, las FDI allanaron un edificio en la zona del monte Dov (...) El terrorista fue arrestado y trasladado al país (Israel) para una investigación más exhaustiva".

Las granjas de Shebaa son una pequeña franja de terreno disputada entre Líbano, Siria e Israel; este último la ocupó en 1967 durante la Guerra de los Seis Días y la controla desde entonces, tratándola como parte de los Altos del Golán ocupados.

La nota de este lunes detalla que durante el operativo de la pasada noche se encontraron armas en las instalaciones donde las Fuerzas de Defensa de Israel se infiltraron.

"La organización terrorista Yihad Islámica promovió y sigue intentando promover actividades terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos en el sector norte durante la guerra", concluye el comunicado castrense.

La Yihad Islámica es un grupo islamista presente en Gaza y actualmente en menor medida en Cisjordania con un brazo armado, las Brigadas Al Quds, que forma parte de las facciones palestinas en disputa con Israel.

El anuncio se produce en medio de una intensificación de las acciones israelíes contra el territorio libanés, que sigue atacando casi a diario pese alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, tanto con bombardeos selectivos contra vehículos como con oleadas contra presuntos almacenes de armas de la milicia chií libanesa Hizbulá.

Las FDI mataron a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó la tregua, según un comunicado del propio Ejército del pasado diciembre; por entonces, el grupo chií ya acusaba a Israel de violar el acuerdo en 1.900 ocasiones.