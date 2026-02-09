El euro sube tras la mejorara de la confianza inversora en la eurozona

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1910 dólares, frente a los 1,1813 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1886 dólares.

El índice de confianza del inversor Sentix subió en febrero a 4,2 puntos desde -1,8 puntos en enero, tercer aumento mensual consecutivo y el valor más elevado desde julio de 2025.

La economía de la zona del euro podría salir de su recesión y recuperarse, según Sentix.

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés en Estados Unidos los próximos meses debilitan al dólar.

También ha debilitado al dólar la fuerte apreciación del yen tras la victoria de la primera ministra Sanae Takaichi en las elecciones en Japón, que da perspectivas de un gobierno estable.

Takaichi calificó este lunes de "fuerte impulso" su arrolladora victoria en las elecciones anticipadas del domingo, lo que le permitirá proseguir su política de expansión fiscal a pesar de las dudas de los mercados de bonos y el debilitamiento del yen.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1817 y 1,1926 dólares.