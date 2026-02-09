El gobernador del Banco de Francia dejará su cargo en junio para presidir una fundación

"Mis casi once años al frente del Banco de Francia y al servicio del euro son y seguirán siendo el mayor logro de mi carrera pública", declaró Villeroy de Galhau, en un comunicado de la entidad emisora.

El gobernador del Banco de Francia se mostró especialmente orgulloso también de haber "mantenido la estabilidad y la confianza durante las crisis" y haber "transformado esta gran institución pública" junto a los "hombres y mujeres" que la integran.

"Para junio, y a poco más de un año del final de mi segundo mandato, creo que habré cumplido la parte esencial de mi misión", manifestó Villeroy de Galhau.

El gobernador presidirá la Fundación Aprendices d'Auteuil, comprometida con la protección de la infancia.

"Esta nueva misión en un sector social clave es muy significativa para mí, ya que me permite seguir sirviendo al interés público", dijo.

La Fundación Aprendices d’Auteuil, una reconocida organización de utilidad pública, es clave en la prestación de asistencia social a la infancia y la formación de jóvenes desfavorecidos en Francia.

Apoya a más de 40.000 niños y adolescentes cada año y cuenta con el compromiso de más de 8.000 empleados en 430 instalaciones en toda Francia.

Villeroy de Galhau sucederá a Jean-Marc Sauvé, cuyo mandato finaliza a finales de mayo.

El Consejo General del Banco de Francia, en su reunión del pasado 6 de febrero, dio luz verde al nuevo cargo del actual gobernador.