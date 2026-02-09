El Gobierno argentino convoca licitación para la importación y comercialización de GNL

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, tiene como "objetivo que la provisión se resuelva mediante competencia, con reglas claras y trazabilidad", afirmó el Ejecutivo en un comunicado.

El esquema contempla la selección de un único comercializador, que coordinará de manera integral la programación de buques, la gestión de inventarios y el uso de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación, con el fin de evitar superposiciones y conflictos operativos.

La asignación total de capacidad esta prevista para el período invernal, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, mientras que el contrato tendrá una duración de un año desde su firma y permitirá acuerdos fuera de ese lapso.

El proceso de licitación tiene un plazo aproximado de 40 días desde su publicación y será Enarsa -empresa pública de explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos, gas natural y electricidad- la que se ocupará de la ejecución operativa.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza la comercialización estatal por la privada, tal como había dispuesto el presidente Javier Milei en un decreto publicado el 27 de enero.

La nueva medida se suma a otros procesos en desarrollo, impulsados por el Ejecutivo, que buscan la reducción de participación estatal en el sector energético, como la venta de cuatro centrales hidroeléctricas.

En diciembre pasado, el Gobierno inició la licitación para vender la participación estatal en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, y en marzo finalizará la presentación de ofertas.