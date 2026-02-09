El Nikkei sube un 1,5 % en la apertura y enfila un nuevo récord por la euforia electoral

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 1,56 % o 879,19 puntos, y se movía en 57.243,13 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba un 1,19 % ó 45,06 puntos, y se situaba en 3.828,63 unidades.

El parqué tokiota continuó su tendencia alcista de la víspera, en la que avanzó cerca de un 4 % y cerró en récord tras establecer un máximo intradía, que renovó hoy, al tocar los 57.347,12 puntos.

La aplastante victoria electoral del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi en las generales del pasado domingo han dado alas a la plaza bursátil japonesa, que espera con expectación conocer los detalles de las medidas fiscales y de apoyo a las pymes prometidas por la mandataria conservadora.

Las ganancias marcaban a las diez empresas más negociadas en el arranque, entre las que destacaban las tecnológicas.

La firma de electrónica Fujikura encabezaba la lista y subía un 4,5 %, seguida por el principal fabricante de memorias flash nipón, Kioxia, que sumaba un 2,6 %, y el grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank, peso pesado local, que avanzaba un 7 %.

El valor de mayor capitalización en Tokio, la empresa automovilística Toyota, retrocedía un 0,2 %, mientras que la segunda mayor compañía del sector en el país, Honda, sumaba un 0,6 % y su competidor subía un 1,5 %, horas antes de la publicación de los informes financieros del tercer trimestre de estas dos últimas.