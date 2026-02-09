El nuevo Gobierno yemení presta juramento fuera del Yemen ante preocupaciones de seguridad

La agencia estatal de noticias yemení Saba informó de que la ceremonia en Riad estuvo presidida por el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), Rashad al Alimi, sin hacer mención a las preocupaciones de que el acto se celebrara en Adén, en la costa del Yemen y la sede del Ejecutivo reconocido internacionalmente.

Funcionarios yemeníes indicaron a EFE bajo condición de anonimato que esta decisión se produjo para evitar riesgos de interrupciones y otros contratiempos, en un momento en el que el Gobierno busca proyectar autoridad después de los conflictos internos que han derivado en campañas militares y destituciones.

El nuevo gabinete fue anunciado el viernes tras semanas de negociaciones en Riad destinadas a contener las divisiones dentro de las fuerzas yemeníes que luchan contra los rebeldes hutíes, que principalmente están compuestas por las tropas gubernamentales y el separatista Consejo de Transición Sureño (CTS).

La remodelación tiene lugar tras los recientes enfrentamientos en el sureste del Yemen y la disolución del CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), cuyos miembros ocupaban altos cargos en el Ejecutivo anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro yemení, Shaya al Zindani, quien también ocupa la cartera de Asuntos Exteriores, recibió el encargo de formar gobierno en enero tras la dimisión de su predecesor, y el nuevo gabinete está compuesto por 35 ministros, entre los que se encuentran tecnócratas, militares y políticos de carrera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, por primera vez en más de una década, las mujeres han regresado al gabinete del Yemen, con Afrah al Zouba, ministra de Planificación y Cooperación Internacional; Ishraq al Maqtari, ministra de Asuntos Jurídicos; y Ahd Jaasous, ministra de Asuntos de la Mujer.

Todos los ministros asistieron a la ceremonia en Riad, excepto el ministro de Educación Superior, Amin al Qadasi, quien no pudo viajar a tiempo desde Taiz, en el suroeste del Yemen.

Las autoridades indicaron que se espera que los ministros regresen gradualmente a Adén para iniciar sus operaciones, aunque algunas carteras continuarán funcionando parcialmente desde el extranjero a corto plazo.

Las prioridades declaradas del Gobierno incluyen restablecer los servicios básicos, combatir la corrupción y unificar las fuerzas de seguridad, pero su autoridad sigue siendo limitada porque los hutíes siguen controlando la capital, Saná, y gran parte del noroeste del Yemen.

Asimismo, los separatistas sureños mantienen el control en las zonas meridionales pese a sus recientes reveses militares, en un momento en el que el la unidad y la credibilidad de las fuerzas gubernamentales está en el punto de mira.