El partido de Machado asegura que Guanipa está detenido en un comando policial de Caracas

"Tenemos la confirmación de que aún se encuentra en Maripérez, así que queremos y exigimos la libertad inmediata, no solamente de Juan Pablo Guanipa sino de todos los presos políticos", indicó Orlando Moreno, coordinador nacional de VV, en rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas.

Moreno desmintió al fiscal general, Tarek William Saab, que indicó en un comunicado que solicitó a un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada a" Guanipa por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

Guanipa ya estuvo detenido en esta sede policial en Maripérez, al norte de Caracas, desde mayo del año pasado cuando las autoridades lo acusaron de un presunto plan para boicotear los comicios legislativos y regionales de ese mes.

Tras salir de su detención este domingo encabezó una caravana por la libertad de los presos políticos y cerca de la medianoche fue nuevamente detenido.

Su hijo Ramón Guanipa indicó, en rueda de prensa este lunes, que alrededor de las 23:45 (03:45 GMT) del domingo, hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

Además, dijo desconocer el paradero de Guanipa por lo que exigió una fe de vida.

"Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país", añadió el hijo de Guanipa.

La Fiscalía venezolana informó este lunes, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa" por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase "a un régimen de detención domiciliaria".

La excarcelación de Guanipa y posterior detención se dio en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar un proyecto de amnistía propuesto por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y de las excarcelaciones de cientos de presos políticos desde el pasado 8 de enero.