El presidente del Parlamento ucraniano agradece el firme apoyo de España a su país

Stefanchuk, que este martes será recibido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el palacio de la Moncloa -sede de la Presidencia del Ejecutivo de España- e intervendrá en el Congreso (Cámara baja), puso en valor el apoyo español en un mensaje en X.

Según explicó en esa red social, ha informado a los parlamentarios españoles del estado del sector energético en Ucrania y de las consecuencia de los bombardeos rusos diarios, con ataques a infraestructuras civiles que son, aseguró, una "estrategia deliberada de terror".

También abordó el regreso de los niños ucranianos separados "por la fuerza" de sus familias y llevados a Rusia, convencido de que utilizar a los menores como "moneda de cambio" es un crimen de guerra, y otros asuntos como las sanciones a Rusia y la necesidad de una paz justa.

Según Stefanchuk, Rusia, que deberá rendir cuentas ante un tribunal internacional, solo entiende el lenguaje de la fuerza, y la presión económica sobre Moscú debe ser "realmente efectiva".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este lunes visitó los palacios del Congreso y del Senado, donde se entrevistó con sus respectivos presidentes (Francina Armengol y Pedro Rollán), y con representantes de las mesas y de los grupos parlamentarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un mensaje en redes sociales, Armengol subrayó el apoyo de España a la soberanía de Ucrania y a la defensa del derecho internacional: "La democracia se protege también desde los Parlamentos, con diálogo, cooperación y compromiso con la paz y la libertad", destacó la presidenta del Congreso español.