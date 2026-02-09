Embajador de Perú presenta credenciales en Bolivia tras tres años de ruptura de relaciones

La entrega de las cartas credenciales se realizó después de que ambos países decidieran en noviembre pasado reponer sus relaciones bilaterales, luego de tres años de haber retirado a sus embajadores.

La destitución de Pedro Castillo (2021-2022) de la Presidencia de Perú por parte del Congreso, en diciembre de 2022, fue rechazada por el entonces presidente boliviano Arce (2020-2025) del Movimiento al Socialismo (MAS), quien retiró a su embajador del país vecino.

La presidenta entrante en ese entonces, Dina Boluarte, también decidió llamar a su embajador y desde ese año no se restablecieron las relaciones entre ambos países.

La ceremonia protocolar se realizó en la casa de Gobierno, en La Paz, sede del poder Ejecutivo, con la presencia de Paz y del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo.

Chávez-Taffur fue recibido en la plaza Murillo por los Colorados de Bolivia, grupo militar custodio del Palacio de Gobierno, que acompañaron el paso del embajador con una marcha castrense.

La primera señal de acercamiento fue la presencia del primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, en la ceremonia de investidura de Paz, en noviembre pasado, un mes después de que José Jerí asumiera la Presidencia de Perú por sucesión constitucional.

Álvarez manifestó que la llegada de Paz al Gobierno "marca el fin de los años de socialismo y oscurantismo en Bolivia" y que se espera fortalecer las relaciones bilaterales.

Por su parte, Paz adelantó que quiere restablecer relaciones con países "que tengan la democracia como principio" bajo uno de los pilares de su Gobierno que gira alrededor de "Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia".

El embajador peruano es un diplomático con más de 40 años de experiencia, reciente fue responsable de la organización del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

Ha ocupado cargos importantes como cónsul general de Perú en Madrid, España; fue ministro consejero en la embajada de Perú en Canadá y jefe de Cancillería en la embajada de Perú en Bélgica, entre otros, según publica el Gobierno de Perú.

Perú y Bolivia comparten un dinámico comercio bilateral y una frontera común de más de 1.000 kilómetros.

Asimismo, el embajador de Japón, Shigeharu Orihuara, también presentó sus cartas credenciales ante el presidente boliviano, como acto formal para fortalecer las relaciones bilaterales.

Bolivia y Japón mantienen una relación basada en la cooperación del país asiático apoyada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en temas como la salud, infraestructura, recursos energéticos y agricultura.