Embajadora noruega en Irak y Jordania renuncia por sus vínculos con Epstein

Exteriores criticó en un comunicado la "falta de juicio grave" de Juul y señaló que era difícil recuperar la confianza exigida para el cargo, además de resaltar que continúa la investigación abierta la semana pasada contra ella y que provocó su suspensión en el puesto.

"Está claro que todo este caso es un problema de reputación para Noruega, no sólo para su diplomacia. Todos deben tomarlo con la máxima gravedad", dijo este lunes el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en declaraciones a la televisión pública NRK.

Varias figuras de la política noruega como el exprimer ministro y exlíder del Comité Nobel de la Paz, Thorbjørn Jagland, y el exministro de Exteriores y ahora presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, aparecen señalados en los papeles de Epstein, además de la princesa Mette-Marit, esposa del príncipe heredero Haakon.

Juul, de 66 años, formó parte del equipo de negociadores de los Acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina en 1993 y ha sido embajadora en Israel, Reino Unido y ante la ONU, además de secretaria de Estado.

"El trasfondo es que la situación en la que se encuentra ahora hace imposible que desempeñe su puesto. Esto ha sido una carga humana enorme para ella y su familia", señaló en un comunicado a NRK el abogado de Juul, Thomas Skjelbred, quien resaltó que fue la embajadora quien presentó su dimisión.

Exteriores ha abierto otra investigación para revisar los pagos a la organización International Peace Institute (IPI), que dirigió durante años el diplomático noruego Terje Rød-Larsen, esposo de Juul y que fue enviado especial de la ONU para Oriente Medio.

La Fiscalía noruega inició la semana pasada otra investigación a Jagland, quien también fue presidente del Consejo de Europa, por sus contactos con Epstein, tras los nuevos documentos difundidos recientemente en Estados Unidos sobre el fallecido millonario.

La Comisión de Control del Parlamento noruego explora también los lazos de políticos noruegos con Epstein.