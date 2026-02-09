Envían 10 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por lluvias en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) envió más de 10 toneladas a Montería, la capital departamental de Córdoba, desde donde serán llevadas luego a otros municipios donde las inundaciones han causado estragos.

"Continuamos en el departamento de Córdoba, donde la UNGRD desplegó una operación humanitaria para atender a los damnificados por las inundaciones. 10 toneladas de ayuda de la UNGRD llegaron al departamento, en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), para reforzar la respuesta humanitaria en los municipios más afectados", señaló la UNGRD en X.

La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, manifestó en X que la UNGRD también apoya "labores de rescate, evacuaciones, alojamientos temporales en los municipios más afectados".

"Se adelantan labores de rescate, transporte de ayudas humanitarias, distribución de agua potable y entrega de alimentos, frazadas, colchonetas y kits de aseo, en coordinación con entidades del Gobierno Nacional, organizaciones solidarias y ciudadanía comprometida", agregó la alta funcionaria.

Las lluvias, escasas para esta época del año en Colombia, se intensificaron por la presencia de dos frentes fríos del hemisferio norte -uno la semana pasada y otro este fin de semana- que han llegado hasta el sur del mar Caribe y provocado la crecida de ríos que, en el caso de Córdoba, afectan a 24 de los 30 municipios del departamento, es decir, el 80 % del territorio.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, aseguró en una entrevista con EFE el fin de semana que ese departamento enfrenta una emergencia por inundaciones "sin precedentes" y dijo que el principal desafío será la recuperación económica de una región con vocación agroindustrial, cuya economía se basa en la ganadería, la agroindustria y la pesca, entre otros sectores.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene previsto viajar este lunes a Montería para liderar desde allí un consejo de ministros televisado en el que hablará sobre las medidas del Gobierno para atender los estragos causados por las lluvias.