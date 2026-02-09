España condena las nuevas medidas de Israel para ampliar su control en Cisjordania

Madrid, 9 feb (EFE).- El Gobierno español ha condenado este lunes las nuevas medidas de Israel para ampliar su control sobre Cisjordania, que dejan sin efecto la ley que limita la adquisición de inmuebles y el registro de propiedad, y ha urgido al Estado hebreo a poner fin "a su ofensiva expansionista" y a la "impunidad" que protege a los colonos judíos.