España condena las nuevas medidas de Israel para ampliar su control en Cisjordania

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español, España advierte de que estas medidas "y cualquier intento de anexión son inaceptables" y ponen en riesgo los actuales esfuerzos para la puesta en marcha del Plan de Paz y el alto el fuego, "incrementando el riesgo de desencadenar una nueva ola de violencia".
Además, ha instado a todas las partes a respetar sus obligaciones conforme a la Resolución 2803, y a trabajar para la implementación de la solución de los dos Estados, conforme a la Declaración de Nueva York.
Según el Ministerio español, las decisiones adoptadas, que incluyen también medidas que conceden a Israel jurisdicción sobre violaciones de gestión de aguas, daños medioambientales o en espacios arqueológicos en algunas zonas, "son contrarias al derecho internacional".
Además, ha añadido, esas medidas modifican el 'status quo' en Cisjordania y "amenazan" la viabilidad y la unidad territorial y política de un Estado palestino, de conformidad con la delimitación de 1967, que comprenda Gaza y Cisjordania, y Jerusalén Este como capital.
