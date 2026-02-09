Exigen para hoy 6 millones de dólares por liberación de madre de periodista, según medio

El plazo vencería a las 5 de la tarde hora local de Arizona (00:00 GMT), cuando se cumple el noveno día de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el caso informó hoy el rotativo angelino.

Los hijos de Guthrie ofrecieron el sábado pagar a sus posibles secuestradores por su liberación.

"Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello", dijeron los tres hijos de la desaparecida, Annie, Camron y Savannah, en un video publicado en Instagram.

La solicitud de rescate habría llegado a la estación de televisión KOLD, que recibió un correo electrónico. Al menos otras tres notas de supuesto rescate se habrían recibido la semana pasada.

El inminente plazo se produce en un momento en que tanto las autoridades como la familia de Guthrie expresan su preocupación por la salud de la mujer vista por última vez el 31 de enero cuando llegó a su hogar al norte de Tucson.

Las autoridades han advertido que Guthrie es considerada como "una adulta vulnerable" con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca.

Desde que se inició la investigación, la policía ha considerado el caso como un crimen, después que la cámara del timbre de la casa de Guthrie fue desconectada, un software detectó la presencia de una persona y la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

Además, se encontraron indicios de allanamiento forzado en la vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica al norte de Tucson.

El FBI ofreció el pasado jueves una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a encontrar a la mujer o a lograr el arresto y la condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

Una persona ha sido arrestada en relación con una "demanda de rescate fraudulenta".

El caso ha acaparado una gran atención nacional e internacional, incluso el presidente de EE.UU., Donald Trump, se comunicó con la periodista copresentadora del programa Today, de NBC, y le ofreció el apoyo de las autoridades federales.