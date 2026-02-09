Fiscalía colombiana defiende libertad de prensa tras pedir a canal abstenerse de reportaje

"Con este oficio, atribuyéndonos un deber de protección de la reserva que no tenemos y tratando de intimidarnos con el señalamiento de violar tal reserva, la Fiscalía quería impedir la publicación de un especial del caso de Lucho Herrera", denunció el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo.

El periodista publicó el documento recibido, en el que la fiscal solicita "de manera respetuosa" que el canal "se abstenga de la publicación de piezas procesales que se encuentran bajo reserva, y que el derecho a informar se realice con la mayor responsabilidad respecto a la no vulneración de derechos fundamentales".

Al respecto, la fiscal general dijo a periodistas que "la solicitud no va dirigida a limitar la libertad de expresión" sino a proteger el debido proceso.

"Yo no espero que los periodistas hagan nada distinto a lo que tienen que hacer", manifestó Camargo, quien explicó que "la comunicación que envía la fiscal de derechos humanos" al canal lo que hace es que "expone al medio su punto de vista", de cómo el reportaje, que finalmente fue emitido, puede afectar "el trabajo que ella realiza".

El pasado 28 de enero Fiscalía abrió una investigación contra el Lucho Herrera, campeón de la Vuelta a España de 1987, y contra su hermano Rafael, por su presunta participación en la desaparición de cuatro personas ocurrida el 23 de octubre de 2002 en Fusagasugá, ciudad del departamento de Cundinamarca de la que es oriundo el exciclista.

El caso salió a la luz en abril del año pasado cuando una jueza de Fusagasugá pidió a la Fiscalía investigar la presunta participación de Herrera en la desaparición forzada de cuatro vecinos suyos con la ayuda de paramilitares, al parecer con la intención de quedarse con sus tierras.

La investigación se basa en el testimonio de dos exparamilitares que dijeron haber recibido una orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera para desaparecer a los vecinos, versión sobre la que, según el reportaje, los mismos paramilitares se contradijeron en la misma declaración.