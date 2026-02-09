Fiscalía colombiana imputará a jefe de campaña de Petro por delito electoral y corrupción

"El día de hoy se radicarán ante la judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol", dijo este lunes a periodistas el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas.

Según el fiscal, una de las imputaciones se debe a que durante la gestión de Roa como gerente de campaña del Pacto Histórico, el partido que llevó a Petro al poder, se superaron "los topes legalmente previstos para este tipo de eventos electorales".

La segunda imputación es "por un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera que fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó en noviembre pasado a la campaña presidencial de Petro en 2022 por violar los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos (unos 953.000 dólares de hoy) y por recibir aportes ilegales.

Por ese caso, el CNE impuso multas a Roa, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que hacen parte del Pacto Histórico.

En el caso de tráfico de influencias, la imputación de cargos se basa en denuncias de que Mancera, un coronel retirado de la Policía que tiene negocios con Ecopetrol, supuestamente pagó un lujoso apartamento adquirido por Roa en Bogotá, por lo cual el funcionario fue interrogado en diciembre pasado por la Fiscalía.

Según el fiscal González, la audiencia de imputación de cargos "se hará ante la judicatura en la fecha que indiquen los juzgados una vez se radique estas solicitudes el día de hoy" y no incluye medida de aseguramiento contra el presidente de Ecopetrol.