FundéuRAE: “RR. SS.”, no “RRSS”, es “redes sociales”

Sin embargo, en las noticias aparece con frecuencia la segunda forma: “La alcaldesa valora positivamente limitar las RRSS a menores” o “Cree que la medida no busca proteger a los menores en RRSS”.

La “Ortografía de la lengua española” establece que el plural de las abreviaturas creadas por truncamiento extremo, es decir, aquellas formadas únicamente por las letras iniciales de la denominación, se hace duplicando estas. Además, se mantiene un punto abreviativo tras cada bloque, así como un espacio intermedio.

Por tanto, la abreviatura apropiada de “redes sociales” es “RR. SS.”, no “RRSS” ni “RR.SS.”.

Aunque procede de una denominación común (“redes sociales”), escrita con minúsculas, su abreviatura se ha fijado en el uso con mayúsculas, al igual que “DD. HH.” (“derechos humanos”), por ejemplo.

Como señala la misma obra antes mencionada, este procedimiento de abreviación se da normalmente con expresiones que cuentan con más de un término y no se recomienda aplicarlo a una única palabra, ya que la forma resultante podría resultar de difícil comprensión.

Así pues, en los ejemplos lo adecuado habría sido escribir “La alcaldesa valora positivamente limitar las RR. SS. a menores” y “Cree que la medida no busca proteger a los menores en RR. SS.”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.