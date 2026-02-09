Granjero ruso condenado a 23 años de prisión por matar a una menor lanzándola a los cerdos

"Ígor Zikov fue declarado culpable de los delitos imputados y condenado a 23 años de prisión", anunció el Tribunal Regional de Krasnoyarsk en la red social rusa VK.

En noviembre de 2024 el ganadero tuvo un conflicto con el dueño de la granja en la que trabajaba, en el distrito de Uzhurski, en el centro del país y a unos 250 kilómetros al suroeste de la capital regional de Krasnoyarsk.

Tras el desacuerdo, como acto de venganza y en estado de ebriedad, el criminal fue a buscar a su jefe a su domicilio, pero estando ausente, agredió a su hija de 17 años, que se encontraba sola en casa, afirma la investigación judicial.

Zykov llevó el cuerpo inconsciente de la menor de edad y la abandonó desangrándose e inconsciente en una granja de cerdos, los cuales acabaron devorando viva a la chica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy