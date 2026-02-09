Hijo de opositor venezolano Guanipa denuncia que desconoce el paradero de su padre

"Hasta ahora no tenemos información oficial de su paradero", señaló Guanipa en una rueda de prensa en la sede del partido Primero Justicia (PJ) en Caracas, por lo que exigió una fe de vida de su padre.

Recordó que hay un comunicado de la Fiscalía sobre una solicitud de arresto domiciliario al exdiputado pero, dijo, que hasta el momento eso no se ha concretado porque no le han informado dónde está su padre o si está siendo trasladado a su residencia en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia).

"Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país", añadió el hijo de Guanipa.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y, horas después, volvió a ser detenido.

Ramón Guanipa indicó que alrededor de las 23:45 hora local (03:45 GMT) hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

"Ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron", relató.

Machado había denunciado en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se habían llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

La Fiscalía venezolana informó este lunes, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa" por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase "a un régimen de detención domiciliaria".

Por su parte, el abogado de Guanipa, Joel García, criticó que la Fiscalía no identifique en su comunicado qué condición incumplió el dirigente político, cuándo ocurrió ni cómo se verificó.

"Declarar ante medios o acompañar a familiares no viola ninguna medida cautelar, porque el tribunal no impuso restricciones de expresión, reunión o participación pública. Convertir derechos constitucionales en 'incumplimientos' es jurídicamente improcedente", subrayó el abogado en una publicación en X.