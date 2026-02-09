HRW denuncia la muerte de 17 civiles en un presunto ataque con dron del Ejército de Níger

En un comunicado, la ONG señaló que el ataque causó además 13 civiles heridos en un "mercado concurrido" de la zona.

Otros tres "militantes islamistas" murieron en el ataque, indicó la ONG, que dijo que este ataque indiscriminado "podría constituir un crimen de guerra".

El ataque ocurrió en la aldea de Kokoloko, en la región de Tillabéri, a unos 120 kilómetros al oeste de Niamey y a menos de tres kilómetros de la frontera con Burkina Faso, en una zona donde, según testimonios recogidos por la ONG, el grupo yihadista Estado Islámico en el Sahel ha estado activo durante varios años.

"El ataque militar en Níger que mató a tres combatientes islamistas también causó la muerte y heridas a un gran número de civiles en un mercado, en violación de las leyes de la guerra", dijo Ilaria Allegrozzi, investigadora sobre el Sahel en HRW en la nota.

Allegrozzi llamó a las autoridades de Níger a garantizar una investigación "transparente e imparcial" de este ataque, así como procesar e indemnizar a las víctimas y sus familias.

HRW informó de que intentó comunicarse con el gabinete de la junta golpista que gobierna el país desde julio de 2023, pero no obtuvo respuesta.

La región de Tillabéri sufre una crisis de seguridad desde 2017 y alcanzó otras partes hasta el país vecino de Burkina Faso, una situación perpetrada esencialmente por los grupos terroristas que surgieron y tomaron fuerza en el norte de Mali en 2011 tras la caída del régimen del líder libio Muamar el Gadafi.

En esta región los grupos terroristas activos son el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo en árabe, vinculado a Al Qaeda) y un grupo leal al Estado Islámico.