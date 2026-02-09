Investigan la muerte de 9 mineros intoxicados por humo de ofrendas ancestrales en Bolivia

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de Potosí, coronel Henry Torrico, detalló a los medios en esa región sobre una serie de casos atendidos en yacimientos mineros por esa unidad policial en los últimos días, incluidas las dos investigaciones de los fallecimientos por intoxicación ocurridas el pasado jueves.

Ambos sucesos se registraron en el municipio de Porco, el primero en el yacimiento operado por la Cooperativa Minera Porco y fue reportado a la Policía por el personal del centro de salud del lugar, indicó Torrico.

Los fallecidos son cinco hombres, incluidos tres jóvenes de 20, 22 y 28 años y dos adolescentes de 13 y 15 años, quienes fueron hallados a unos 400 metros de la bocamina, "sin signos vitales", señaló el jefe policial.

Estas personas fallecieron "a causa de la intoxicación por monóxido de carbono", por el "humo de una 'k’oa'", agregó.

El otro suceso, ocurrido también en Porco pero en la mina Huallna Pampa, se conoció el sábado, cuando los trabajadores del yacimiento "informaron que encontraron a cuatro personas fallecidas al interior de la mina, a unos 250 metros de la bocamina", quienes estaban desaparecidas desde el jueves, explicó Torrico.

El personal policial acudió a la mina y allí encontraron a cuatro hombres "sin signos vitales, los cuales habrían perdido la vida aparentemente a consecuencia de la intoxicación de monóxido de carbono", también por el "humo de una 'k’oa'" y sus cuerpos fueron llevados al hospital principal de Potosí para la autopsia, añadió.

Por su parte, el fiscal departamental de Potosí, Erick Aparicio, dijo a los medios que las muertes en Porco se investigan bajo la figura de "homicidio culposo" y se buscará saber cómo entraron estas personas a las minas y si tenían "la autorización correspondiente para realizar estos rituales" dentro de los yacimientos, entre otros detalles.

Aparicio sostuvo que se sabe que dentro de la mina "ya existe una falta de oxigenación" y al realizar la quema de una ofrenda, "los niveles de oxígeno bajan tremendamente y eso genera la intoxicación" y el consiguiente deceso.

El coronel Torrico indicó que en lo que va de año, en Potosí se tiene registro de 26 hombres y tres mujeres fallecidos en accidentes o por intoxicaciones dentro de minas.

Las 'k'oas' son las ofrendas que se entregan a la 'Pachamama' o Madre Tierra en pequeños altares de madera para agradecerle por los bienes recibidos y hacerle nuevas peticiones.

Estas ofrendas se presentan sobre todo en agosto, considerado el mes de la 'Pachamama', pero también cuando están cerca las celebraciones del carnaval.