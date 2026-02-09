Irán arresta al sexto político moderado en un día por criticar represión de las protestas

"En la campaña contra el círculo subversivo y amotinado, Ali Shakouri Rad, miembro del Consejo Central del Partido Unión de las Naciones, fue detenido por orden judicial", informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

Shakouri, exparlamentario, acusó recientemente a las fuerzas de seguridad de escalar deliberadamente la violencia en las protestas para legitimar la represión de las protestas en las que las que el Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos.

Organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.961 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos.

Horas antes se informó de la detención de Hossein Karrubí, hijo del líder del Movimiento Verde de 2009 Mehdi Karrubí, por supuestamente ser el redactor de un comunicado en el que se responsabilizó a los dirigentes de la República Islámica de la "situación catastrófica" del país tras la represión de las protestas y se reclamó su salida del poder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde anoche se ha producido una oleada de detenciones de figuras políticas reformistas que han criticado la represión con al menos seis casos con los arrestos de Azar Mansouri Mansouri, jefa de la coalición de partidos Frente de las Reformas; su portavoz Javad Emam, Ebrahim Asgarzadeh (exviceministro de Exteriores) y Mohsen Aminzadeh (exparlamentario).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las detenciones se producen después de que el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmase ayer que “quienes emiten comunicados desde dentro contra la República Islámica están en sintonía con el régimen sionista (Israel) y Estados Unidos”.

En los últimos días han sido detenidos además el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película 'Un simple accidente', y los destacados activistas Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad, por la firma de un manifiesto crítico con las autoridades.

Además, la premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi fue condenada el sábado a una nueva pena de siete años de prisión, la décima sentencia en su contra desde 2021, anunció el domingo la Fundación Narges, con sede en París.