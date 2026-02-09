Israel mata al menos a tres personas, incluido un niño, en un nuevo ataque contra Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano anunció en un breve comunicado que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Yanouh, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de tres ciudadanos, incluido un niño de tres años".

Según medios locales, tanto el menor como su padre, un policía, perdieron la vida porque su coche viajaba cerca del vehículo atacado.

El Ejército israelí se limitó a asegurar en su cuenta de X que la acción estuvo dirigida contra un miembro del grupo chií libanés Hizbulá, sin ofrecer detalles sobre su identidad ni confirmar si el hombre habría fallecido durante el ataque.

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde finales de 2024, pero ha intensificado sus acciones en las últimas semanas, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de la formación chií como contra presunta infraestructura en sus manos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado jueves, el Estado judío lanzó una oleada de ataques contra varias áreas en el sur y el este del Líbano, donde también afirmó haber alcanzado objetivos de Hizbulá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo ello se produce en medio de renovadas presiones para avanzar con la segunda fase del desarme de ese movimiento, después de que las autoridades libanesas dieran por terminada la primera en las zonas fronterizas y entre temores a una nueva ofensiva israelí si no se acelera el proceso pronto.