Italia inspecciona centros de Amazon por vigilancia y tratamiento de datos de trabajadores

La operación se centra en los principales núcleos operativos de la empresa tecnológica en este país: Passo Corese (Rieti) y Castel San Giovanni (Piacenza), y cuenta con la colaboración de la Guardia de Finanzas (policía económica), informó este lunes el organismo de protección de datos en un comunicado.

Según el regulador, la intervención responde a análisis técnicos y denuncias en prensa que apuntan a "posibles problemas" en la captación de datos personales y al uso de cámaras de seguridad sin cumplir las garantías que exige el Estatuto de los Trabajadores.

El objetivo de las autoridades es "garantizar una supervisión institucional eficaz" en entornos de alta complejidad organizativa y tecnológica para garantizar la protección de los derechos laborales, añadió.

Por su parte, Amazon afirmó que colabora constantemente con las autoridades y que proporcionará toda la documentación necesaria, tras subrayar que el diálogo constructivo con las instituciones es un pilar fundamental de su estrategia en Italia, según recogen medios locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy