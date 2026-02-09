Kosovo niega que la guerrilla independentista cometiera crímenes en la guerra con Serbia

Skopie, 9 feb (EFE).- La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, ha negado este lunes que la guerrilla Ejército de Liberación de Kosovo (UCK, en albanés), que luchó por la independencia de Serbia en la década de 1990, cometiera crímenes de guerra o que sus acciones se puedan equiparar a las del "agresor genocida serbio".