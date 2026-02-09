La actriz española Elisa Mouliaá cambia de parecer y mantiene denuncia por agresión sexual

Madrid, 9 feb (EFE).- La actriz española Elisa Mouliaá ha decidido finalmente seguir adelante con la acusación contra el exdiputado Íñigo Errejón, unos de los fundadores del partido de izquierdas Podemos, después de retirarla el pasado miércoles, al considerar que la última decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del acusado "no puede quedar impune".