La actriz española Elisa Mouliaá cambia de parecer y mantiene denuncia por agresión sexual

Según explicó este lunes su abogado, Alfredo Arrién, mantendrá la denuncia que presentó en 2024 por agresiones sexuales cometidas presuntamente en octubre de 2021.
Y lo hace a "la vista de la actuación de la Fiscalía", ya que el Ministerio Público remitió recientemente un escrito al juzgado en el que sostenía que no había delito y que, por lo tanto, "procede la libre absolución del acusado".
La actriz, conocida por series como 'Águila Roja', considera que "no es permisible y no puede quedar impune", tanto en su caso como en el de otras mujeres, por lo que no validará el escrito de renuncia a la acusación, de modo que decaerá y el proceso seguirá adelante, según el abogado.
En su momento, dijo que retiraba la acusación por motivos "estrictamente personales y de salud", aunque no se retractaba de lo denunciado.
Mouliaá, de 37 años, había acusado judicialmente a Errejón de agredirla en octubre de 2021, cuando acudió junto a ella a una fiesta en la casa de unos amigos de la denunciante.
El exdirigente político fue portavoz del movimiento izquierdista Sumar en el Congreso español hasta su dimisión en 2024.
Dejó todos los cargos en octubre de ese año tras aparecer acusaciones anónimas de violencia machista en la cuenta de Instagram de una periodista española que publica testimonios de víctimas de agresiones sexuales y acoso.