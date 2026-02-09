La aerolínea Latam reanudará los vuelos de Bogotá a Caracas el próximo 23 de febrero

"Latam Airlines Colombia reiniciará su operación aérea entre Bogotá-Caracas a partir del 23 de febrero con cuatro vuelos a la semana que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingo", señaló la compañía en un comunicado, en el que añadió que proyecta incrementar la oferta a un vuelo diario desde el 1 de abril, sujeto a las aprobaciones de las autoridades aeronáuticas de ambos países.

La directora ejecutiva de LATAM Airlines Colombia, Erika Zarante, aseguró que la empresa tiene un "interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela" y destacó que el país andino cumple un papel clave en la reactivación económica de su vecino.

"Como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible", afirmó Zarante.

Con la reanudación de esta ruta, los viajeros desde y hacia Caracas podrán conectar, vía Bogotá, con 23 destinos nacionales y más de 140 rutas internacionales operadas por el grupo en América, Europa, África y Oceanía, agregó la compañía.

Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a "extremar la precaución" al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias compañías, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe como parte de la operación que el pasado 3 de enero capturó en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 29 de enero, después de una llamada telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que las conexiones aéreas con Venezuela se abrirían "muy pronto".

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, avanzó el pasado viernes que, entre febrero y mazo, al menos seis aerolíneas reanudarían sus vuelos con Caracas: Plus Ultra, TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca y GOL.

Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y, a partir del 1 de marzo, también retomará la ruta desde Medellín a la capital venezolana, mientras que Avianca reiniciará el 12 de febrero su operación diaria entre Bogotá y Caracas.