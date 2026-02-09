La Alianza Sahra Wagenknecht acude al Constitucional alemán para exigir recuento de votos

"No se trata sólo de BSW, se trata de la confianza en la democracia, que ya ha sufrido en los últimos años", dijo en una rueda de prensa en Berlín la fundadora de la formación, la histórica política izquierdista Sahra Wagenknecht.

El partido se ha decidido a dar este paso después de haber agotado la vía parlamentaria y el Bundestag rechazase solicitar un recuento, y en vista de que "existen dudas legítimas de que el resultado ya sido determinado correctamente", según Wagenknecht.

"Nadie puede excluir que la BSW haya recibido el voto de más del 5 % de los electores y es de hecho bastante probable. Esto quiere decir que el Bundestag no está compuesto correctamente y que la coalición de conservadores y socialdemócratas encabezada por Friedrich Merz no tiene legitimidad democrática", afirmó la política.

Además, esto significaría que los casi 2,5 millones de ciudadanos que se decantaron por este partido en los últimos comicios se han visto despojados de manera ilegítima de su representación parlamentaria a lo largo del último año, agregó.

La BSW, una escisión de La Izquierda de corte populista fundada en 2024 y que se presentó por primera vez en 2025 a unas elecciones federales, obtuvo el 4,981 % de los votos, por debajo del umbral del 5 % necesario para ingresar a la Cámara Baja.

La copresidenta de BSW, Amira Mohamed Ali, reiteró en la rueda de prensa que se su partido se ha visto perjudicado por una serie de errores de recuento.

Así, se han asignado votos por error a otros partidos, como el pequeño Alianza Alemania, de nombre similar, se han pasado por alto cruces realizadas en la casilla de la BSW por haberse encontrado ésta en el pliegue de abajo de la papeleta y se han categorizado incorrectamente como inválidos algunos votos porque no había cruz en la columna del voto directo, afirmó.

Esto último habría afectado desproporcionadamente a la BSW porque en muchas circunscripciones no disponía de candidatos directos.

Mohamed Ali argumentó que si las anomalías determinadas en una muestra de 50 circunscripciones se extrapolan a los 95.109 circunscripciones existentes, el resultado implicaría que su partido obtendría 28.000 votos más.

La copresidenta reconoció que no se trata de un cálculo exacto, pero subrayó que implica que su partido podría muy bien haber superado el umbral del 5 %.

El otro colíder, Fabio de Masi, destacó por su parte que una sentencia del Constitucional de 1991 obligó a repetir el recuento en unas elecciones regionales al haberse producido un resultado extremadamente ajustado y errores de recuento, como en este caso.

El Bundestag rechazó el pasado 18 de diciembre repetir el recuento, siguiendo la recomendación de la Comisión Electoral, con los votos de cristianodemócratas, socialdemócratas, verdes y de La Izquierda, mientras que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) apoyaba las correspondientes mociones.