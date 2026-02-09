La desinformación contamina las revelaciones de los papeles Epstein

El 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de archivos relacionados con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, que han revelado los vínculos del magnate con personalidades de la política en todo el mundo, según informó EFE.

Estos vínculos han sido comentados ampliamente por internautas en redes sociales, que han difundido algunas de las miles de fotografías, videos y correos electrónicos recopilados por las autoridades en las investigaciones a Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

Sin embargo, en las plataformas también han circulado numerosos mensajes desinformadores que desplazan el foco de atención hacia contenidos engañosos y falsos vínculos de personajes reconocidos con las actividades criminales de Epstein.

Algunos de estos señalamientos se basan en menciones anecdóticas dentro de los documentos judiciales que no implican, necesariamente, una participación en las actividades ilícitas de Epstein.

EFE Verifica analizó datos de la plataforma Google Fact Check Explorer e identificó más de un centenar de bulos relacionados con el caso Epstein, desmentidos por verificadores en todo el mundo.

Pese a que los archivos prueban el tráfico de menores de Epstein y han revelado decenas de vínculos entre el pederasta y personalidades en todo el mundo, no todas las menciones de individuos en estos documentos dan cuenta de actividades criminales o delitos sexuales.

Por ejemplo, en redes sociales circulan mensajes que falsamente aseguran que el expresidente uruguayo José Mujica "aparece mencionado en los archivos Epstein como asistente a sus eventos".

Como prueba, las publicaciones citan un correo electrónico revelado recientemente en el que se menciona el nombre del expresidente.

Sin embargo, esta comunicación corresponde a un mensaje enviado por el académico Noam Chomsky a su hija en 2017, en el que explica que asistirá a Uruguay a charlas y "varios eventos con Mujica". En esta comunicación no se menciona a Epstein en ningún momento.

Este correo fue reenviado por Chomsky a Epstein posteriormente, razón por la cual aparece en los archivos publicados por las autoridades estadounidenses.

Por otra parte, la directora de cine Mira Nair, madre del alcalde neoyorkino Zohran Mamdani, ha sido vinculada a Epstein tras haber sido mencionada anecdóticamente en un correo electrónico como asistente de una fiesta en la casa de Gishlaine Maxwell.

Más allá de esta comunicación, no hay rastros de menciones a la cineasta en los más de tres millones de archivos publicados por el Departamento de Estado de EE.UU.

Sin embargo, numerosos mensajes en línea han difundido imágenes elaboradas con inteligencia artificial que ilustran a Nair junto a Epstein y el alcalde neoyorkino, un contenido desmentido por EFE Verifica en el pasado.

Este comportamiento evidencia que tras las revelaciones del caso Epstein, una parte de la población está estableciendo conexiones entre las suposiciones y las pruebas reales, según afirma Roberta Braga, directora del Instituto Democracia Digital de las Américas (DDIA por sus siglas en inglés).

"Para muchos, el simple hecho de que el nombre de una persona aparezca en esos documentos, o que tenga cualquier tipo de vínculo con Epstein, ya implica cierta culpabilidad; incluso si no se ha demostrado que hayan participado en el tráfico de personas o en la explotación de menores", afirma Braga.

De acuerdo con Braga, el choque y la ira causadas por a las agresiones a menores documentadas en el caso Epstein son algunos de los elementos que han facilitado la propagación de desinformación en la opinión pública.

"Existe una cantidad abrumadora de información, pero también información increíblemente incompleta. Los nombres de los implicados se han mantenido fuera del alcance del público, lo cual, sumado a las tachaduras en los documentos, deja un margen enorme para la interpretación, las suposiciones y las teorías", asegura Braga.

La Directora del Instituto Democracia Digital de las Américas apunta a la desconfianza en las "élites" como un factor determinante para la proliferación de teorías de la conspiración relacionadas con este caso.

Según una encuesta del DDIA, realizada en 2024, casi la mitad de los latinos en Estados Unidos da crédito a teorías conspirativas sobre "las élites".

Entre las creencias más extendidas destacan la supuesta conspiración de los grupos de poder con medios de comunicación y redes sociales para censurar información, así como la idea de que el dominio corporativo sobre la política nacional anula la capacidad de influencia de los ciudadanos.

La creencia en estas narrativas desinformadoras puede contribuir a mayores niveles de desconfianza y a una menor participación de los ciudadanos en la política, indicó el estudio, que señaló que algunos de estos temas "pueden contener una pizca de verdad que vemos distorsionada o descontextualizada".