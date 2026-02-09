La empresa española Indra seguirá dando soporte al tren de alta velocidad de Arabia Saudí

Según informó la empresa tecnológica este lunes en un comunicado, este acuerdo supone para Indra Group un incremento de cartera superior a los 130 millones de euros y el nuevo contrato incorporará, además, la gestión de veinte trenes adicionales que también estarán equipados con los sistemas de telecomunicaciones de la compañía.

El grupo explicó que estos sistemas son esenciales para la explotación segura y eficiente de los más de 450 kilómetros de recorrido con los que cuenta la línea saudí y para el transporte de los más de 900.000 pasajeros mensuales que actualmente viajan en ella, que utilizan también las tecnologías de venta y reserva de billetes de Indra.

Este acuerdo está incluido en la operación de 2.800 millones de euros hasta 2028 para empresas españolas en Arabia Saudí anunciado el domingo por el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, con la continuidad de Renfe como operadora del proyecto Haramin, como se conoce a la línea de alta velocidad que conecta las ciudades de La Meca y Medina.