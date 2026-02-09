La Fiscalía presenta cargos contra el responsable del Orgullo de la ciudad húngara de Pécs

Budapest, 9 feb (EFE).- La Fiscalía de Pécs, la quinta ciudad más poblada de Hungría, ha presentado cargos este lunes contra Géza Buzás-Hábel, el activista que organizó la Marcha de Orgullo LGTBI de 2025, una acción que se une a las acusaciones contra el alcalde progresista de Budapest por desafiar el veto impulsado por el Gobierno ultranacionalista del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.