La inflación interanual en los países de la OCDE se mantiene en el 3,7 % en diciembre

La inflación global disminuyó en 13 de los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aumentó en 9 y se mantuvo estable o prácticamente estable en otros 16.

Asimismo, el índice de precios al consumo de los alimentos y la inflación subyacente (excluye alimentos y energía) en la zona de la OCDE variaron poco, mientras que la inflación de la energía bajó.

En todo caso, la institución apuntó que "el nivel medio de los precios en el conjunto de la OCDE fue casi un 36 % más alto en diciembre de 2025 que en diciembre de 2019", antes de la crisis de la covid.

En la zona euro, la inflación general interanual, medida por el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), disminuyó hasta alcanzar el 1,9 % en diciembre de 2025, tras el 2,1 % de noviembre, mientras que la inflación de la energía retrocedió aún más hasta situarse en un -1,9 %.

La inflación de los alimentos aumentó por primera vez desde julio, mientras que la inflación subyacente -que mide el aumento sostenido de los precios sin incluir los elementos más volátiles, como los alimentos frescos y los productos energéticos- se mantuvo prácticamente estable, tal como lo ha hecho desde mayo.