La película ‘Hombre al agua’, del mexicano Gael García Bernal, revela parte de su elenco

La película, coescrita por el realizador de ‘Déficit’ (2007) y el dramaturgo argentino Mariano Pensotti, narra un drama introspectivo “que combina humor y atmósferas oníricas para adentrarse en un universo de manipulación y en la falsedad de las máscaras sociales”.

Además, la productora, fundada por el dúo del cine mexicano de García Bernal y Diego Luna, aseguró que el elenco también estará compuesto por Natalia Oreiro (‘La mujer de la fila’), Anna Díaz (‘La cocina’) y Jorge Salinas, quien fue parte del reparto de ‘Amores perros’ (2000), la cinta que catapultó a García Bernal en la industria del cine a inicios de siglo.

García Bernal, originario del estado mexicano de Jalisco, también participará en el reparto de ‘Hombre al agua’, aunque no se ha revelado el papel que desempeñará en la producción.

La Corriente del Golfo informó que la película será representada internacionalmente por The Pool Films, que iniciará ventas en el marco del European Film Marke de Berlín, “marcando el comienzo de su recorrido global y perfilándose como uno de los títulos a seguir rumbo a la temporada de festivales de 2026”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos verdaderamente entusiasmados con 'Hombre al Agua', una película visualmente hermosa, con un humor original y gran profundidad. Unir fuerzas con The Pool Films es uno de los primeros pasos que la película da en su camino para mostrarse al mundo”, expuso Fernanda de la Peza, parte del equipo de La Corriente del Golfo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

García Bernal, ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie ‘Mozart in the Jungle’ debutó como director con ‘Déficit’ (2007) para después realizar ‘Chicuarotes’ (2019), que tuvo su estreno mundial en la edición 72 del Festival Internacional de Cannes.