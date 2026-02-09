La Policía dispersa la manifestación contra el presidente israelí en Sídney

Miles de personas permanecieron concentradas durante varias horas en las inmediaciones del Ayuntamiento de Sídney (Town Hall), donde la tensión fue en aumento después de que las autoridades ordenaran la dispersión del acto e impidieran que los manifestantes marcharan hacia el Parlamento regional, como estaba previsto inicialmente.

Los asistentes respondieron coreando consignas como "we will march" ("nos vamos a manifestar") y "this is not a police state" ("esto no es un Estado policial").

Según testigos y organizadores, la Policía utilizó espray de pimienta y caballos para empujar a la multitud, mientras se producían forcejeos y varias personas eran retenidas, aunque las autoridades no han confirmado si se produjo alguna detención.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a agentes golpeando a un manifestante en el suelo, lo que generó fuertes críticas por parte de grupos propalestinos y de algunos dirigentes políticos, que denunciaron un uso excesivo de la fuerza.

El organizador del acto, el Grupo de Acción Palestina, calificó la actuación policial de "ataque brutal contra una protesta pacífica" y aseguró que los agentes ordenaron la dispersión mientras mantenían a los asistentes rodeados, impidiendo su salida.

Los incidentes se produjeron mientras Herzog participaba en un acto en el Centro Internacional de Convenciones de Sídney, dedicado a honrar a las víctimas del atentado antisemita del 14 de diciembre pasado en la playa de Bondi, donde dos sujetos abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía, matando a 15 personas.

Por razones de seguridad, la Policía pidió a los cerca de 4.000 asistentes al evento que permanecieran dentro del recinto hasta que se despejara la zona.

Las protestas de este lunes en Sídney habrían involucrado a unas 10.000 personas, según dijeron a EFE los organizadores, que se manifestaron en contra de la visita del mandatario israelí, al que acusan de crímenes en Gaza, y contra el Gobierno australiano por haberle cursado la invitación oficial.

También se registraron concentraciones multitudinarias en Melbourne, Camberra, Brisbane y Adelaida, entre otras ciudades, en una jornada de protestas coordinadas a nivel nacional.