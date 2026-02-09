La Policía india investiga una oleada de amenazas de bomba contra colegios en Nueva Delhi

"Un total de 10 escuelas recibieron amenazas de bomba hoy. Los equipos del servicio de bomberos llegaron inmediatamente a las instalaciones y la revisión está en curso", confirmó un oficial del Servicio de Bomberos de Delhi (DFS) a la agencia india PTI.

El organismo precisó que la primera llamada de alerta se registró a las 8:33 hora local, seguida de otras diez llamadas consecutivas con intervalos de un minuto, lo que obligó a enviar equipos a todos los centros afectados.

Las autoridades han iniciado el rastreo técnico para localizar el origen de los correos electrónicos anónimos, mientras equipos de la Policía de Delhi y especialistas en explosivos permanecen presentes en los centros afectados.

Según informaron los equipos, tras realizar registros exhaustivos junto a unidades caninas en escuelas del este y el sur de la ciudad, no se ha encontrado ningún objeto sospechoso hasta el momento.

Los investigadores han iniciado una investigación técnica para rastrear el origen de los correos electrónicos anónimos, en un clima de alta sensibilidad tras el atentado suicida del pasado noviembre en el Fuerte Rojo, la zona más turística de la ciudad, que dejó al menos 10 muertos y 32 heridos.

Las falsas amenazas de bomba a centros educativos, hospitales, aviones y otras infraestructuras son habituales en la India y generan periódicamente el caos en los servicios públicos. Sólo el año pasado, la capital india recibió más de un centenar de avisos de bomba falsos dirigidos a infraestructuras críticas y centros educativos.