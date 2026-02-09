La primera ministra de Japón reafirma su expansión fiscal tras arrasar en las elecciones

"Ayer, el pueblo japonés me dio un fuerte impulso para llevar a cabo cambios en la política sin importar el coste", dijo Takaichi en una rueda de prensa, al explicar que Japón debe "abandonar por completo la excesiva restricción fiscal y la escasez de inversiones en el futuro".

La conservadora Takaichi, de 64 años, logró el domingo una histórica victoria al hacerse con 316 de los 465 escaños que componen la Cámara Baja, según datos oficiales reportados por la cadena de televisión NHK.

La primera mujer en liderar el país asiático logró así una mayoría absoluta en solitario de dos tercios mientras que junto con su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), cuenta con 352 escaños.

Los resultados de las elecciones anticipadas, reiteró Takaichi, permitirán a la coalición "llevar a cabo importantes cambios", incluyendo una "política fiscal proactiva y responsable", así como un "refuerzo fundamental de las políticas de seguridad".

Entre estas metas incluyó su promesa de reducir a cero por dos años el impuesto a los alimentos y las bebidas, como una medida para rebajar la presión sobre los hogares a causa de la persistente inflación y la caída real de los salarios, así como el paquete de estímulos de 21,3 billones de yenes (unos 115.700 millones de euros) anunciado en diciembre.

Estos recortes y su postura favorable a un aumento del gasto público han generado, sin embargo, preocupación por la salud financiera de la potencia desarrollada más endeudada del mundo.

Desde la llegada de Takaichi al poder el pasado octubre, el yen se ha visto debilitado y actualmente ronda las 156 unidades por dólar en el mercado de Tokio, mientras que el rendimiento de los bonos de deuda se encuentra en máximos de varias décadas.