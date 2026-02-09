La sede europea de la ONU lanza un espacio web para recoger donaciones públicas y privadas

"Les invito a unirse a nosotros, tanto si son personas comprometidas con el multilateralismo, empresas que apuestan por la sostenibilidad o fundaciones con misiones relacionadas con la paz, los derechos humanos o el desarrollo", señaló la directora ejecutiva de la ONU en Ginebra, la rusa Tatiana Valovaya, en un mensaje publicado en la página web y a través de la red social X.

"Pequeña o grande, su aportación local tiene un impacto global", agregó.

El espacio en internet muestra una veintena de proyectos a los que las donaciones pueden ir dirigidas con el fin de mejorar la sede europea de la ONU en el Palacio de las Naciones, que van desde la instalación de más paneles solares a la mejora de los sistemas de reciclaje de basuras.

Los benefactores también pueden donar a Naciones Unidas para la construcción de aviarios para los pavos reales que viven en los jardines del recinto, nuevas casetas para los perros que asisten a los guardias de seguridad o para contribuir al despliegue de servicios de accesibilidad.

El espacio web recuerda anteriores contribuciones que han sido de gran importancia para la sede europea, como la que llevó a cabo España hace dos décadas para financiar la renovación de la Sala XX, también llamada de los Derechos Humanos, famosa por la cúpula del artista Miquel Barceló instalada desde entonces.

"Las donaciones nos ayudan a preservar nuestro patrimonio común, desde los edificios hasta los archivos históricos, a reducir nuestra huella ecológica y nuestros costes operativos, y a relacionarnos mejor con el público en general", señaló Valovaya.

Pese a la crisis de fondos de Naciones Unidas, que aqueja también a muchas de sus agencias en todo el mundo, el Palacio de las Naciones acomete actualmente un magno programa de renovación que se prevé que finalice en 2027, diez años después de su inicio.

Costará más de 900 millones de euros, financiados por los Estados miembros de la ONU con la anfitriona Suiza como principal donante.

El Palacio de las Naciones se construyó entre 1929 y 1937 para albergar inicialmente la Sociedad de Naciones, efímera antecesora de la ONU.