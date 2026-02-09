La UE actúa contra una red sospechosa de blanquear 300 millones de euros

"Las pesquisas, coordinadas a través de un equipo conjunto de investigación en Eurojust, revelaron que el grupo operó en Francia y Rumanía entre 2018 y 2024", indicó esa agencia en un comunicado.

El grupo controlaba una "sofisticada" red con múltiples entidades jurídicas en Francia que empleaba para canalizar grandes sumas de dinero hacia sus propias cuentas bancarias y creó un circuito financiero basado en la emisión de facturas falsas por servicios entre entidades, con el fin de reducir la base imponible de esas empresas.

En Rumanía, añadió Eurojust, el grupo invirtió parte de sus beneficios ilícitos en bienes inmuebles en todo el país, realizando las inversiones a nombre de personas del entorno de los criminales, para ocultar su identidad.

Eurojust creó y financió un equipo conjunto de investigación que desembocó en una operación el pasado 3 de febrero que terminó con 13 detenidos y la incautación de más de 400.000 euros, joyas, relojes de lujo y teléfonos móviles en 24 registros domiciliarios en Francia y Rumanía.

