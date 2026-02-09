Las acusaciones árabes a Abu Dabi por injerencia centran reunión entre Al Sisi y Bin Zayed

El mandatario egipcio, que hizo este lunes una visita "fraternal" a Abu Dabi no anunciada con anterioridad, analizó con Bin Zayed "la situación regional actual, destacando la importancia de la solidaridad árabe en esta coyuntura crítica para Oriente Medio", destacó la Presidencia egipcia en un comunicado.

Indicó que durante el encuentro "ambos presidentes enfatizaron la importancia de continuar los esfuerzos para resolver las crisis que enfrenta la región por medios pacíficos, preservando la unidad e integridad de los Estados y el bienestar de sus pueblos, y evitando cualquier escalada en la región, dadas las repercusiones que afectarían a todos".

Países como Arabia Saudí, el Yemen, Sudán y, últimamente, Argelia, han ido denunciado la supuesta intromisión de Abu Dabi en los asuntos internos de otros socios de la Liga Árabe, en medio de acusaciones de brindar ayuda financiera, así como armas, a grupos secesionistas.

Argelia decidió el pasado sábado cancelar el acuerdo de servicios aéreos con los EAU, firmado en 2013, y su presidente, Abdelmadjid Tebboune, volvió a criticar la política emiratí, sin nombrar de forma directa al país del golfo Pérsico, al que describió como "miniestado" y acusó de intentar interferir en las elecciones en su país.

En los últimos años, Argelia ha denunciado de forma extraoficial "maniobras" de EAU que pretenden perjudicar la estabilidad en países árabes y africanos.

Arabia Saudí, por su parte, que lidera la coalición militar que respalda al gobierno yemení internacionalmente reconocido, obligó en enero pasado a EAU a retirar a sus fuerzas del Yemen tras acusar a Abu Dabi de apoyar a grupos secesionistas yemeníes.

Es más, Riad denunció este domingo que EAU -sin nombrarlo- suministra con "armas y mercenarios extranjeros" a las paramilitares sudanesas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combaten al Ejército regular sudanés desde hace tres años, "pese a que afirman que apoyan una solución política" en el país africano.

EAU, Egipto y Arabia Saudí forman parte del llamado "Cuarteto para Sudán", liderado por Estados Unidos, y que pretende alcanzar una solución política a la guerra en ese país, si bien Jartum insiste en apartar a Abu Dabi, al que acusa de "conspiración" y de suministrar con armas y mercenarios a las FAR.

Emiratos Árabes, que mantiene buenas relaciones con Egipto, donde cuenta con inversiones multimillonarias, ha negado en varias ocasiones las acusaciones en su contra, y afirmado que actúa en favor del establecimiento de la paz en Oriente Medio.

Al Sisi, durante su encuentro con el presidente emiratí, "afirmó la disposición de Egipto a recibir más inversiones emiratíes, señalando que las relaciones entre ambos países constituyen un pilar fundamental de la seguridad nacional árabe y la estabilidad regional".